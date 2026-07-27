Naya Fácil nuevamente en el centro de la polémica: Se grabó manejando a 206 km/hr en carretera

Además, la influencer iba con sus amigos y pareja, quienes subieron drásticamente el volumen de la música mientras Naya conducía.

Este domingo, Naya Fácil fue blanco de críticas en redes sociales tras mostrarse manejando su camioneta Tesla Cybertruck a exceso de velocidad.

La influencer iba camino al Cajón del Maipo con sus amigos y pareja, cuando Felipe Canales la grabó conduciendo a 206 kilómetros por hora.





La nueva polémica de Naya Fácil

A través de su cuenta de Instagram, Naya mostró su viaje al Cajón del Maipo con su pareja, hermana y amigos.

En el trayecto, Felipe Canales mostró a la influencer decir: “P… se me va a poner adelante” y luego aceleró el vehículo mientras todos los que estaban dentro gritaban.

En un momento, cerca de los 130 km/hr, Naya se da vuelta a mirar a la cámara y la velocidad fue tanta, que botó algunos de los artículos que había dentro, como una barra de chocolate y otros objetos.

La influencer alcanzó los 206 km/h y en las otras pistas había más vehículos, adelantándose rápidamente a ellos.

Cabe destacar que, según la normativa chilena, la velocidad máxima en carretera es de 120 km/h y 100 en algunos casos, por lo que el actuar de la influencer fue ampliamente comentado en redes.

Además, el Tesla Cybertruck de Naya tiene la capacidad de llegar de 0 a 100 km/h en 2,6 segundos.

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