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Naya Fácil nuevamente en el centro de la polémica: Se grabó manejando a 206 km/hr en carretera

Además, la influencer iba con sus amigos y pareja, quienes subieron drásticamente el volumen de la música mientras Naya conducía.

Daniela Aste
Por Daniela Aste

Periodista Digital

Este domingo, Naya Fácil fue blanco de críticas en redes sociales tras mostrarse manejando su camioneta Tesla Cybertruck a exceso de velocidad.

La influencer iba camino al Cajón del Maipo con sus amigos y pareja, cuando Felipe Canales la grabó conduciendo a 206 kilómetros por hora.

La nueva polémica de Naya Fácil

A través de su cuenta de Instagram, Naya mostró su viaje al Cajón del Maipo con su pareja, hermana y amigos.

En el trayecto, Felipe Canales mostró a la influencer decir: “P… se me va a poner adelante” y luego aceleró el vehículo mientras todos los que estaban dentro gritaban.

En un momento, cerca de los 130 km/hr, Naya se da vuelta a mirar a la cámara y la velocidad fue tanta, que botó algunos de los artículos que había dentro, como una barra de chocolate y otros objetos.

La influencer alcanzó los 206 km/h y en las otras pistas había más vehículos, adelantándose rápidamente a ellos.

Cabe destacar que, según la normativa chilena, la velocidad máxima en carretera es de 120 km/h y 100 en algunos casos, por lo que el actuar de la influencer fue ampliamente comentado en redes.

Además, el Tesla Cybertruck de Naya tiene la capacidad de llegar de 0 a 100 km/h en 2,6 segundos.

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