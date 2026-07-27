Suspenden servicio en estaciones de Línea 1 del Metro de Santiago
La interrupción del funcionamiento se debió a la presencia de una persona en la vía.
Metro de Santiago anunció el corte parcial del servicio en una de sus líneas la mañana de este lunes, en plena hora punta.
La interrupción del funcionamiento se debió a la presencia de una persona en la vía.
Se anunció por la empresa que dos estaciones se encuentran sin servicio.
- Alcántara
- El Golf
09:39 hrs. Las siguientes estaciones de #L1 se encuentran sin servicio:
❌Alcántara
❌ El Golf https://t.co/dkbsltRmpl
— Metro de Santiago (@metrodesantiago) July 27, 2026
Pasadas las 11:00 horas, Metro informó sobre la normalización del servicio.
11:12 hrs. 🟢Se normaliza el servicio en #L1 https://t.co/dkbsltRmpl
— Metro de Santiago (@metrodesantiago) July 27, 2026