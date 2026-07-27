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Suspenden servicio en estaciones de Línea 1 del Metro de Santiago

La interrupción del funcionamiento se debió a la presencia de una persona en la vía.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Metro de Santiago anunció el corte parcial del servicio en una de sus líneas la mañana de este lunes, en plena hora punta.

La interrupción del funcionamiento se debió a la presencia de una persona en la vía.

Se anunció por la empresa que dos estaciones se encuentran sin servicio.

  • Alcántara
  • El Golf

Pasadas las 11:00 horas, Metro informó sobre la normalización del servicio.

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