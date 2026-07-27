“Se encuentra fuera de riesgo vital”: Exparticipante de The Voice denunció intento de femicidio frustrado

A través de su cuenta de Instagram, el equipo de trabajo de Leslie Pérez aseguró que el presunto agresor hurtó sus documentos personales y teléfono.

Durante la noche de este domingo, la exparticipante de The Voice Chile, Leslie Pérez, denunció haber sido víctima de un femicidio frustrado.

Además, su equipo de trabajo aseguró que el presunto agresor hurtó los documentos personales y el teléfono celular de la cantante.





Exparticipante de The Voice denunció femicidio frustrado

A través de su cuenta de Instagram, el equipo de trabajo de Leslie expuso que el incidente ocurrió este sábado 25 de julio en el Centro de Eventos La Cabaña.

En esa misma línea, detallaron: “La artista fue víctima de un intento de femicidio frustrado por parte de su expareja, César Cárdenas Silva”.

“Tras el ataque, el agresor procedió a hurtar todos sus documentos personales y su teléfono celular, por lo cual hacemos un llamado urgente a la precaución”, indicaron.

Asimismo, advirtieron que “cualquier interacción en redes sociales proveniente de las cuentas personales de la artista o cualquier uso de su identidad debe considerarse como una posible suplantación”.

Respecto del estado de salud de Leslie, detallaron que “se encuentra fuera de riesgo vital y actualmente en proceso de recuperación, rodeada de su círculo cercano”.

El equipo de trabajo agradeció las muestras de cariño hacia Pérez y recalcaron: “La violencia de género es un hecho gravísimo que no tiene cabida en nuestra sociedad y nos invita, hoy más que nunca, a no guardar silencio”.

Leslie Pérez fue una de las participantes más queridas de la cuarta temporada de The Voice, transmitida por Chilevisión en 2023. En dicha oportunidad formó parte del equipo de José Luis Rodríguez “El Puma”.

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