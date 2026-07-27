Tres mujeres fueron heridas tras ataque con cuchillo en París: Sospechoso gritó consignas religiosas

Según medios locales, el sospechoso tendría perfil “desequilibrado” y estuvo varios minutos gritando y agrediendo verbalmente a los transeúntes antes de llevar a cabo la agresión.

Tres personas resultaron heridas en un ataque registrado este lunes en Francia en la Puerta de Clichy, al noroeste de París, luego que un sujeto las apuñalara con dos cuchillos a eso de las 11:30 de la mañana hora local.

En un vídeo que circuló en redes sociales y que fue reproducido por la prensa local se vio al sospechoso detenido en el suelo y balbuciendo palabras como “Alá me lo ha ordenado”.