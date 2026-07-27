“Años que no sentía esto”: Álvaro Ballero se llena de críticas tras cariñoso posteo en redes sociales

Esto, a días de haber intentado retomar el contacto con su expareja, María José Reyes, luego de que Ludmila Ksenofontova reiterara que no existe posibilidad de volver a estar juntos.

Durante la noche de este domingo, Álvaro Ballero se llenó de críticas en redes sociales tras publicar un cariñoso mensaje.

Todo esto, luego de que el exchico reality comentara una publicación de su expareja, María José Reyes, quien, a su vez, aseguró a Michael Roldán que queda una conversación pendiente entre ambos.





¿Qué dijo Ballero?

A través de su cuenta de Instagram, Ballero comentó: “¡Guau! Solo eso diré. Estoy muy feliz”.

En esa misma línea, agregó: “Años que no sentía esto, o para ser realista, toda mi vida ¡Gracias!”.

La publicación se llenó de críticas, donde incluso incitan al exchico reality a resguardar su vida privada, esto, pocos días después de que Ludmila Ksenofontova confirmara que no existe posibilidad de retomar su matrimonio.

En los últimos días, María José Reyes, última expareja de Ballero, publicó en su cuenta de Instagram una fotografía donde señala: “Pensé que solo me gustaba entrenar (…) pero ahora resulta que también me gustas tú”.

Álvaro comentó: “¿Yo?” acompañado de un emoji de fuego y luego Michael Roldán conversó con ella: “No me he juntado con Álvaro (…) tenemos cosas pendientes que conversar porque fue un término muy abrupto” cerró.

Revisa la publicación de Instagram: