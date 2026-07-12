“No intento victimizarme”: Álvaro Ballero dice estar a la espera de diagnóstico por neurodivergencia

Ballero indicó que buscará centrarse en sus hijos y en ser mejor padre, y no en recuperar su matrimonio con Ludmila Ksenofontova.

El ex chico reality, Álvaro Ballero volvió a referirse a las críticas constantes que ha recibido desde que intentó “retomar el proyecto” de su familia, esta vez indicando que buscará dedicarse más a sus hijos que a recuperar su matrimonio.

En esta misma instancia, reveló detalles de la terapia que está recibiendo actualmente y los resultados tras hacerse un test para conocer un eventual diagnóstico de autismo.

Qué dijo Ballero sobre su terapia

“‘Mirada de loco’, ‘energúmeno’, ‘narcisista’, ‘celópata, etc. Hoy elegí estas tres imágenes, distintas miradas y emociones, ustedes deciden con cual quedarse, yo decido amor propio”, partió diciendo Ballero en su último post de Instagram.





Indicando que lo “han caricaturizado todo”, aseguró que él no es “el ogro que todas pintan” y que los 17 años junto a Ludmila Ksenofontova “no fueron amarrados a un ancla, fueron años muy lindos como también duros”.

“El mea culpa ya vendrá, claro que me equivoqué y estoy trabajando en ello, hoy sumé una terapeuta mujer que me ayuda mucho a tener el prisma desde esa mirada. Yo sólo fui a buscar el amor y volver a retomar el proyecto más importante en mi vida que es la familia, pero quizás ya es tarde y debo ser la mejor versión de papá y dejar a ella su espacio, pero no soy un monstruo como me pintan”, añadió.

Respecto a un eventual diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista (TEA), explicó que el primer especialista le dijo “que lo más seguro es que no tenía ese diagnóstico, ahora estoy con otra especialista que me hizo la evaluación, pronto sabré el resultado, pero al parecer, no lo tengo, sí tengo déficit atencional”.

Asegurando que no busca “victimizarse” sino más bien ser sincero y reinventarse, cerró diciendo: “Estoy full concentrado en mi consultora y eso me tiene feliz, hay mucho por hacer y explorar. Les mando un abrazo gigante y gracias a todas y todos quienes a pesar del prejuicio siguen apoyándome”.

Revisa aquí el post de Álvaro Ballero: