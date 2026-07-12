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“Se veía venir”: Testigo revela peligro en feria Caupolicán de Viña del Mar tras fatal atropello

De acuerdo con el conductor de locomoción colectiva que transita por el sector, ya habían pedido a las autoridades fiscalizar el comercio en ese lugar.

Josefina Vera
Por Josefina Vera

Periodista Digital

La mañana de este domingo se registró un fatal atropello en la feria Caupolicán en Viña del Mar, el cual dejó a 6 personas fallecidas luego de que un vehículo a exceso de velocidad embistiera en el lugar.

Un testigo del hecho, que suele conducir por el lugar, indicó a CHV Noticias que esto “se veía venir”.

“Nueve o 10 puestos que están en la vereda y así chocó una paleta y se volcó (…) está copado de gente que se sentaban en la acera y ponían sus puestos, esto ya se veía venir”, expresó un conductor de locomoción colectiva que ya había pedido a las autoridades que se fiscalizara el comercio en ese lugar.

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