“Se veía venir”: Testigo revela peligro en feria Caupolicán de Viña del Mar tras fatal atropello

De acuerdo con el conductor de locomoción colectiva que transita por el sector, ya habían pedido a las autoridades fiscalizar el comercio en ese lugar.

La mañana de este domingo se registró un fatal atropello en la feria Caupolicán en Viña del Mar, el cual dejó a 6 personas fallecidas luego de que un vehículo a exceso de velocidad embistiera en el lugar.

Un testigo del hecho, que suele conducir por el lugar, indicó a CHV Noticias que esto “se veía venir”.

“Nueve o 10 puestos que están en la vereda y así chocó una paleta y se volcó (…) está copado de gente que se sentaban en la acera y ponían sus puestos, esto ya se veía venir”, expresó un conductor de locomoción colectiva que ya había pedido a las autoridades que se fiscalizara el comercio en ese lugar.