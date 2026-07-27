Cadem: Quiroz y Ducó son los ministros peor evaluados y el 73% cree que Mara Sedini dejó el cargo por falta de preparación

El 57% de los encuestados cree incorrecto que Mara Sedini expusiera sus críticas al gobierno en una entrevista.

Este domingo se publicó una nueva edición de la encuesta Cadem, la cual reveló la evaluación de la ciudadanía respecto de la entrevista de la exvocera de gobierno, Mara Sedini.

Al respecto, el sondeo también refleja que un 59% desaprueba la gestión del presidente José Antonio Kast y un 37% la aprueba, 1 y 2 puntos más, respectivamente, respecto de la encuesta anterior.





¿Qué dice la encuesta Cadem?

Las cifras indican que el 73% cree que Mara Sedini dejó el cargo por falta de experiencia y preparación.

Respecto de la entrevista que dio a Sin Filtros, el 13% piensa que sí hubo un sabotaje dentro del gobierno para que saliera de su cargo.

Un 8% de las personas cree que su salida fue a raíz de las críticas de la oposición y el 57% considera incorrecto que la exministra hiciera públicas sus críticas al gobierno.

Por el contrario, el 34% está de acuerdo con que entregara esta información en una entrevista, especialmente a los identificados con la izquierda, donde alcanza un 50%.

Evaluación de ministros

Entre los ministros mejor evaluados se encuentra Iván Poduje (Vivienda y Urbanismo) con 53% de aprobación y May Chomali (Salud) con 52%, 7 puntos más que en el sondeo anterior.

Le sigue con un 51%, Daniel Mas (Economía, Fomento y Turismo), María Jesús Wulf (Desarrollo Social y Familia) con un 50% y Claudio Alvarado (Interior y Segegob) con 50%.

Martín Arrau (Seguridad) alcanza el 45%, tres puntos menos que en la encuesta anterior, y Jorge Quiroz (Hacienda) está entre los tres peores evaluados con 34%, 5 puntos menos que el último sondeo.

Esto tras la aprobación de la megarreforma; sin embargo, el ministro se considera uno de los más influyentes del Gobierno con un 57%.

A él le siguen Ximena Rincón (Energía) con un 32% y, finalmente, la ministra del Deporte, Natalia Duco, con un 30%, tras la polémica por los conciertos de BTS en el Estadio Nacional.