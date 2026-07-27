“Estamos felices y enamorados”: Christell Rodríguez confirmó el nacimiento de su primer hijo, Valentino

La cantante dio a luz a través de cesárea y se convirtió en madre de Valentino, el primer hijo de su matrimonio junto a Roberto Parra.

Este lunes, la cantante nacional Christell Rodríguez confirmó el nacimiento de su primer hijo, Valentino, fruto de su matrimonio con Roberto Parra.

A través de su cuenta de Instagram, Rodríguez confirmó que el parto ocurrió este domingo, tras una larga lucha por convertirse en madre.





Christell Rodríguez se convirtió en madre por primera vez

“¡Gloria a Dios porque salió todo excelente! Nació por cesárea finalmente, pero lo importante es que Valentino llegó con sus 3.2 kg y 50.5 cm a las 14:37 pm del 26/07/26″, expuso Christell.

En esa misma línea, agregó: “Ya pasamos nuestra primera noche y, gracias a Dios, todo se ha dado de maravilla”.

Finalmente, la cantante agradeció los buenos deseos y concluyó: “Estamos felices y enamorados de nuestro bebé”.

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