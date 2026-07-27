Senapred declara alerta roja en comunas del Biobío y toda la región del Maule

La Dirección General de Aguas (DGA) reportó un incremento en los valores de caudal de varios ríos en estas zonas.

Este lunes, Senapred (Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres) y a través de sus redes sociales, dio a conocer que se emitieron dos alertas rojas por posibles desbordes.

El primero ocurrió en la región de Biobío, donde la Dirección General de Aguas (DGA) reportó un incremento en los valores de caudal de los siguientes ríos: Río Laja en Tucapel 2, río Biobío en Longitudinal y San Carlos de Purén.

Por esta razón, se declaró alerta roja en Tucapel, Cabrero y Los Ángeles . “El umbral rojo establecido por la DGA señala que un caudal puede llegar a producir daños a sectores poblados e infraestructuras, llegando a requerir según en caso, acciones tales como evacuación, defensas y disponibilidad de recursos humanos, maquinaria y equipos”, agregó la entidad.

Además, se hizo un llamado a evitar acercarse a la ribera del río Laja en los sectores Chillancito y Los Encinos, comuna de Cabrero.

¡ATENCIÓN! Por alerta de crecida del Río Laja #SENAPRED hace un llamado a evitar acercarse a la ribera de dicho curso de agua en los sectores Chillancito y Los Encinos, comuna de #Cabrero, Región del Biobío.

Para reforzar el alertamiento preventivo, #SENAPRED activó mensajería… pic.twitter.com/4ipM4ktHZe — SENAPRED (@Senapred) July 27, 2026

Alerta roja en toda la región del Maule

Senapred también emitió alerta roja para toda la región del Maule por posible desborde, ya que se reportó un incremento en los valores de caudal de: Río Perquilauquén en San Manuel, río Achibueno en la Recova, río El Melado en el Salto, río Maule en Armerillo y río Palos en junta con Colorado.