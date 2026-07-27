Habrá cinco días de lluvia: Allison Göhler adelanta intensa semana de precipitaciones en la región Metropolitana

La meteoróloga de Chilevisión entregó un extendido pronóstico y señaló que miércoles y jueves serán los únicos días que no lloverá en Santiago.

Este lunes, los habitantes de Santiago despertaron con algunas gotitas, las cuales son un anticipo de la lluvia que está pronosticada para esta jornada en la capital.

De hecho, se espera que después de las 16:00 horas, las precipitaciones incrementen y sean continuas por horas y se mantengan hasta el martes.

Luego se proyecta dos días sin precipitaciones, miércoles y jueves, que serían los únicos días de la semana en los que no llovería, ya que un nuevo sistema frontal llegará el viernes a la región Metropolitana y se mantendría hasta el domingo.





Allison Göhler adelanta lluviosa semana en la región Metropolitana

“Mañana martes siguen las precipitaciones, el miércoles vamos a tener una pausa, aunque con cielo nublado y la mínima baja y hará frío. Mientras que el jueves la máxima subirá hasta los 19°, un pequeño veranito de San Juan en la semana”, afirmó Allison Göhler.

Además, la meteoróloga de Chilevisión agregó que el viernes volverá la lluvia a Santiago y se extenderá por sábado y domingo, por lo que habrá cinco días de precipitaciones en la semana.