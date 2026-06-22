“Pobre feto…”: Christell expuso cruel mensaje en medio de embarazo y sacó aplausos con su respuesta

La cantante compartió el comentario que recibió de una usuaria, quien cuestionó su personalidad, su futura maternidad e incluso el nombre que eligió para su hijo. “Es mi mejor filtro de vida”, afirmó la artista.

Una desagradable situación vivió Christell Rodríguez en medio de su primer embarazo, luego de que una usuaria de Instagram le enviara un violento mensaje cargado de descalificaciones hacia ella y su futuro hijo.

La cantante decidió exponer públicamente el comentario recibido, en el que una persona cuestionó su personalidad, su futura maternidad e incluso el nombre que eligió para su bebé.

“Pobre feto de tener una mamá tan ridícula, infantil y estúpida. Ojalá no nazca ese feto”, escribió la usuaria identificada como Paloma, quien además lanzó comentarios ofensivos sobre el nombre Valentino, elegido por la artista para su hijo: “Va a ser marica, ese nombre es de gay”, comentó.





La respuesta de Christell a ofensivo mensaje por embarazo

Lejos de quedarse en silencio o responder con agresividad, Christell compartió una profunda reflexión sobre las críticas que ha enfrentado a lo largo de su carrera y la forma en que ha aprendido a lidiar con ellas.

“Por mucho tiempo, mi forma de ser le ha hecho ruido a muchas personas y en algún momento pensé que yo estaba mal”, comenzó señalando.

La exintegrante de Rojo aseguró que con los años entendió que su autenticidad se convirtió en una herramienta para identificar a las personas que realmente quiere cerca.

“Ahora entiendo que es mi mejor filtro de vida y mi nivel de seguridad 1000. Si te incomodo de alguna forma, entonces no eres alguien que deba formar parte de mi vida y eso está bien, pero no me avisen ”, expresó.

En su respuesta también se refirió directamente a la autora del mensaje. “Paloma, a pesar de no gustarle mi persona, encuentra en mí la confianza de expresarse y buscar mi atención. Eso refleja algo mucho más profundo, más allá de sus palabras”, escribió.

La cantante afirmó que, con mensajes de ese tipo, la persona también demuestra “muchas problemáticas personales”. “Espero que pueda superar para disfrutar su vida con paz y plenitud”, concluyó.

Mira la respuesta de Christell: