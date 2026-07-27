¿Qué es el nuevo Subsidio Unificado al Empleo? Beneficios y quiénes acceden

Se trata de una iniciativa que busca promover la contratación, entregando un aporte económico a trabajadores que ingresen a un nuevo empleo, pero también a las empresas que los contraten.

En poco más de dos meses, más precisamente el 1 de octubre, entrará en vigencia el nuevo Subsidio Unificado al Empleo (SUE).

Se trata de una iniciativa que busca promover la contratación, entregando un aporte económico a trabajadores que ingresen a un nuevo empleo, pero también a las empresas que los contraten.

Un punto importante a destacar es que esta ley unificará tres subsidios laborales (Empleo Joven, Bono al Trabajo de la Mujer y Subsidio Previsional para Trabajadores Jóvenes), manteniendo el público objetivo de estos, pero extendiendo su alcance.





¿A quiénes beneficiará el Subsidio Unificado al Empleo?

• Personas jóvenes de entre 18 y 25 años.

• Mujeres de entre 25 y 55 años.

• Personas mayores en transición a la vejez, de entre 55 y 65 años.

• Personas con discapacidad inscritas en el Registro Nacional de la Discapacidad, de hasta 65 años.

A estos se suman empresas del sector privado que contraten a quienes pertenezcan a estos grupos y cumplan los requisitos establecidos.

Requisitos al Subsidio Unificado al Empleo

Ser trabajador/a dependiente regido por el Código del Trabajo o trabajador/a independiente con cotizaciones al día.

Ser trabajador/a dependiente regido por el Código del Trabajo o trabajador/a independiente con cotizaciones al día.

El primer año el requisito es estar bajo el 40% del Registro Social de Hogares para todas las líneas, excepto personas con discapacidad. Luego de ese año, es un parámetro flexible que puede cambiar para todos los grupos o para algunos de los grupos.

Tener una renta bruta mensual igual o inferior a 2,25 ingresos mínimos.

Acreditar al menos 6 meses de desempleo continuo o 8 meses discontinuos en los últimos 18 meses.

Para empleadores: nueva relación laboral con máximo 3 meses de antigüedad.

Un subsidio pro-Pyme y pro-inclusión

Se indicó que el SUE contemplará un esquema especial para micro y pequeñas empresas, con bonificaciones diferenciadas, pagos escalonados e incentivos para la retención de trabajadores.

Además, los trabajadores independientes también podrán acceder, validando su situación mediante movimientos tributarios.

Beneficios del SUE

Este beneficio entregará un aporte económico que equivaldrá a un porcentaje de la remuneración bruta del trabajador.

Personas trabajadoras: Reciben hasta un 20% de su remuneración bruta.

Reciben hasta un 20% de su remuneración bruta. Empresas: Reciben hasta un 20% del sueldo bruto pagado.

Sin embargo, en conjunto, ambos beneficios deben sumar 30% para cada grupo prioritario.

Se indicó que el subsidio que beneficiará al trabajador “nunca podrá ser menor a un 2,5% de un ingreso mínimo mensual”.