¿Qué es el nuevo Subsidio Unificado al Empleo? Beneficios y quiénes acceden
Se trata de una iniciativa que busca promover la contratación, entregando un aporte económico a trabajadores que ingresen a un nuevo empleo, pero también a las empresas que los contraten.
En poco más de dos meses, más precisamente el 1 de octubre, entrará en vigencia el nuevo Subsidio Unificado al Empleo (SUE).
Se trata de una iniciativa que busca promover la contratación, entregando un aporte económico a trabajadores que ingresen a un nuevo empleo, pero también a las empresas que los contraten.
Un punto importante a destacar es que esta ley unificará tres subsidios laborales (Empleo Joven, Bono al Trabajo de la Mujer y Subsidio Previsional para Trabajadores Jóvenes), manteniendo el público objetivo de estos, pero extendiendo su alcance.
¿A quiénes beneficiará el Subsidio Unificado al Empleo?
• Personas jóvenes de entre 18 y 25 años.
• Mujeres de entre 25 y 55 años.
• Personas mayores en transición a la vejez, de entre 55 y 65 años.
• Personas con discapacidad inscritas en el Registro Nacional de la Discapacidad, de hasta 65 años.
A estos se suman empresas del sector privado que contraten a quienes pertenezcan a estos grupos y cumplan los requisitos establecidos.
Requisitos al Subsidio Unificado al Empleo
- Ser trabajador/a dependiente regido por el Código del Trabajo o trabajador/a independiente con cotizaciones al día.
- Ser trabajador/a dependiente regido por el Código del Trabajo o trabajador/a independiente con cotizaciones al día.
- El primer año el requisito es estar bajo el 40% del Registro Social de Hogares para todas las líneas, excepto personas con discapacidad. Luego de ese año, es un parámetro flexible que puede cambiar para todos los grupos o para algunos de los grupos.
- Tener una renta bruta mensual igual o inferior a 2,25 ingresos mínimos.
- Acreditar al menos 6 meses de desempleo continuo o 8 meses discontinuos en los últimos 18 meses.
- Para empleadores: nueva relación laboral con máximo 3 meses de antigüedad.
- Un subsidio pro-Pyme y pro-inclusión
Se indicó que el SUE contemplará un esquema especial para micro y pequeñas empresas, con bonificaciones diferenciadas, pagos escalonados e incentivos para la retención de trabajadores.
Además, los trabajadores independientes también podrán acceder, validando su situación mediante movimientos tributarios.
Beneficios del SUE
Este beneficio entregará un aporte económico que equivaldrá a un porcentaje de la remuneración bruta del trabajador.
- Personas trabajadoras: Reciben hasta un 20% de su remuneración bruta.
- Empresas: Reciben hasta un 20% del sueldo bruto pagado.
Sin embargo, en conjunto, ambos beneficios deben sumar 30% para cada grupo prioritario.
Se indicó que el subsidio que beneficiará al trabajador “nunca podrá ser menor a un 2,5% de un ingreso mínimo mensual”.