Figuraba como detenida desaparecida: ADN confirma que mujer ubicada en Argentina es Bernarda Vera Contardo

A casi un año del reportaje de CHV Noticias que entregó nuevos antecedentes sobre el caso de la profesora normalista y exintegrante del MIR, la Corte Suprema acreditó que su perfil genético coincide con las muestras de sus familiares.

En horas de esta mañana, el ministro en visita de la Corte Suprema para causas de Derechos Humanos, Álvaro Mesa Latorre, entregó los resultados de unas pericias relacionadas con el caso Bernarda Vera que en septiembre de 2025 fue indagado por CHV Noticias.

Mediante un comunicado, el Poder Judicial dio a conocer que Mesa Latorre encabazó una diligencia con los familiares de la profesora normalista cuyo rastro perdió en el año 1973 tras el Golpe Cívico-Militar.

Así, el ministro entregó el resultado de la comparación entre el perfil genético y las muestras de sus familiares disponibles en el Banco Genético de Familiares de Detenidos y Ejecutados Políticos del Servicio Médico Legal.

En dicha diligencia, los antecedentes científicos “acreditaron una probabilidad de identificación de la señora Bernarda Rosalba Vera Contardo superior al 99,9999% “.

Es decir, las pericias encabezadas por el Servicio Médico Legal en conjunto con el Poder Judicial acreditaron que la mujer ubicada en Argentina, efectivamente, corresponde a Bernarda Vera.

La investigación de CHV Noticias

La versión oficial que aparece en el informe Rettig establece que, tras su detención, Vera fue fusilada y hecha desaparecer por militares de la dictadura militar en octubre de 1973. Sin embargo, otra versión señala que nunca fue detenida y que huyó a Argentina.

Sandro Gaete, ex coordinador del Plan Nacional de Búsqueda del gobierno, señaló que el Estado chileno supo de que Bernarda Vera podría estar con vida primero en 2007 y luego en 2024, cuando esta información fue reafirmada.

Esta información, pese a estar en poder de las autoridades, no han conducido al esclarecimiento del caso. Tras una exhaustiva investigación, un equipo de Reportajes de CHV Noticias viajó en septiembre de 2025 a Argentina en busca de esta mujer.

Mira el reportaje a continuación: