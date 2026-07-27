Hija de Víctor Jara emite declaración tras detención de Nelson Haase: “Es difícil considerarlo como justicia”

Amanda Jara Turner, hija del artista, valoró el operativo encabezado por la Policía de Investigaciones, aunque reparó en que el excoronel comenzará a cumplir la condena medio siglo después del crimen.

La Fundación Víctor Jara emitió un pronunciamiento por la detención de Nelson Haase Mazzei, coronel en retiro condenado por los secuestros y homicidios calificados de Víctor Jara y Littré Quiroga.

Mediante un comunicado, firmado por Amanda Jara, hija del cantautor, valoraron el operativo aunque advirtieron que la captura ocurre medio siglo después de los crímenes.

“Nos enteramos de que el coronel en retiro Nelson Haase Mazzei, quien se encontraba prófugo de la justicia desde el 2023, fue encontrado y encarcelado. Una noticia que valoramos”, señala el documento.

Sin embargo, desde la fundación agregaron que “después de medio siglo del asesinato de Víctor Jara y Littré Quiroga, es difícil considerar esto como justicia”.

Finalmente, hicieron un llamado a las policías a perseverar en la búsqueda de otros condenados por violaciones a los derechos humanos que aún no responden ante la justicia.

“Con esta misma diligencia, esperamos que la Policía de Investigaciones logre encontrar a todos los fugados por crímenes de lesa humanidad“, cerraron.





Haase Mazzei comenzará a cumplir condena

Fue este sábado cuando Haase Mazzei fue arrestado por la PDI. Esa jornada, la ministra en visita para causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza, ordenó su ingreso inmediato a prisión.

Vale recordar que Haase Mazzei, fue condenado a una pena de 15 años y un día de presidio en su calidad de autor de los homicidios. Además de 10 años y un día de presidio por los secuestros calificados.

Víctor Jara, por su parte, fue detenido un día después del golpe de Estado de 1973, mientras se encontraba en la Universidad Técnica del Estado. Tras ser trasladado al Estadio Chile, fue torturado y asesinado por militares.

Littré Quirota, entonces director nacional de Prisiones, fue detenido el 13 de septiembre y fue enviado al Estadio Chile, donde sufrió múltiples torturas y vejaciones. Su cuerpo fue encontrado tres días después, junto con otros cinco cadáveres, entre ellos el de Víctor Jara, cerca del Cementerio Metropolitano.