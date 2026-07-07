“Pude ver bien su…”: María José Reyes cerró puerta a reconciliación con Álvaro Ballero con durísima frase

La deportista admitió que durante el tiempo en que estuvieron juntos ella estaba en una situación vulnerable, debido a una enfermedad de su padre, quien murió días después de la gala del Festival de Viña del Mar.

Este martes, María José Reyes volvió a referirse a su relación con Álvaro Ballero y arremetió con todo en contra del comunicador.

La deportista también le cerró la puerta tajantemente a la posibilidad de reconciliarse con Ballero y expuso detalles inéditos sobre su quiebre sentimental.

¿Qué dijo María José Reyes?

En el último capítulo de Zona de Estrellas, María José aseguró: “Menos mal que entró a ese reality y pude ver bien su personalidad , ya que las banderas rojas nunca las vi, al parecer”.

En esa misma línea, reconoció que “igual yo en la relación estuve bien y fue todo bonito, hasta cierto punto”.





María José aseguró que, previo a su quiebre sentimental con Ballero, el comunicador tomó una actitud que tildó de “estratégica” cuando le ofrecieron entrar a un reality show con Ludmila Ksenofontova.

“Se puso a hacer terapia con su ex y nos distanciamos, hasta que terminamos”, detalló María José, sin embargo, aseguró que mantuvieron la comunicación hasta el último momento.

“Además, yo estuve un poco vulnerable, ya que mi papá estaba enfermo cuando conocí a Álvaro y una semana después de la gala falleció. Álvaro me contuvo mucho”, reconoció Reyes.

Sin embargo, a pesar de lo sucedido, María José le cerró tajantemente la puerta a retomar su relación con el comunicador.

Finalmente, a la deportista se le preguntó por las declaraciones de Ballero donde revela que está tomando terapia psicológica y cerró: “Muy bien me parece, necesita harta”.