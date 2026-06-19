“Me mintió y me utilizó”: Expareja de Álvaro Ballero expone su verdad del quiebre y lo deja de seguir en redes

“No sé qué pretendía Álvaro al hacerme creer que podíamos volver y yo acá esperándolo”, señaló María José.

Este jueves, María José Reyes rompió el silencio y contó su verdad del quiebre sentimental con Álvaro Ballero.

Además, la deportista tomó una drástica decisión y dejó de seguir al chico reality en redes sociales, cerrando la puerta a una reconciliación.





¿Por qué terminaron Álvaro Ballero y María José Reyes?

En el último capítulo de Zona de Estrellas, Adriana Barrientos se contactó con María José, quien mencionó: “Cuando vino a Chile ahora, Álvaro a mí me habló y ahí lo cerré definitivo”.

Ballero ha estado constantemente viajando entre Chile y Perú en los últimos días, por lo que el contacto se habría producido en la última semana.

Adriana expuso que el pasado 11 de mayo, Reyes le dijo que el quiebre era definitivo, por lo que ella no quiso hablar más con la panelista y le habría pasado el teléfono a una prima de ella.

“Lo que pasa es que nadie sabe, pero resulta que Álvaro y ella quedaron en hablar cuando él saliera del reality porque él le habría dicho que no iba por Ludmilla e iba por el dinero, y él mintió”, aseguró esta persona.

Es por eso que Adriana acusó a María José de generar un tongo televisivo: “Y ahí se enoja María José y me dice: ‘Yo no hago ningún tongo; todo por mi parte fue real'”, leyó la panelista.

“No quiero saber más de él, no voy a volver con él tampoco. No sé qué pretendía Álvaro al hacerme creer que podíamos volver y yo acá esperándolo, es que son muchas cosas las que han pasado y nadie sabe nada”, confesó Reyes.

Además, la deportista acusó: “Lo que realmente hicieron conmigo fue usarme; literalmente estoy dolida y quiero avanzar con mi vida”.

Finalmente, Reyes concluyó: “No quiero saber más. Ese hombre a mí me mintió y me utilizó, pero yo soy fuerte y no tengo rencor; tampoco. Le deseo lo mejor de verdad; ojalá se sane”.

Revisa las publicaciones de Instagram: