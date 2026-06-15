“Se muere por otra”: Álvaro Ballero y su expareja encienden las alarmas tras polémicas publicaciones en redes sociales

“Olvida a Álvaro”, le escribió un seguidor a María José y ella entregó una tajante respuesta.

Este fin de semana, Álvaro Ballero y su expareja, María José Reyes, encendieron las alarmas en redes sociales tras compartir polémicas publicaciones.

Mientras que Ballero contestó a un internauta que lo acusaba de “jugar” con su expareja, María José negó tajantemente la posibilidad de olvidar a Álvaro.





¿Qué pasó con Álvaro Ballero y María José Reyes?

“Qué mal lo que hiciste con María José. No se juega con la gente”, le escribió un internauta a Álvaro en su cuenta de Instagram.

Al respecto, Ballero respondió con un video donde menciona: “Yo nunca he jugado con mis relaciones de pareja y menos con María José”.

Álvaro catalogó su relación como “bonita”, “intensa” y “fulminante”, pero también hizo un mea culpa: “Fuimos super intensos y todo muy rápido, pero se dio así”.

Luego llegó un proyecto laboral que él no contempló en un comienzo, pero con el pasar de las negociaciones se le hizo complejo rechazar, siendo esta la razón del quiebre.

“Al final ella me pateó. Al principio le decía: ‘Tenemos que separarnos’. A ella le costaba mucho, y después llegó un minuto en que me dijo: ‘Ya, se acabó’ y así fue”, expuso Ballero.

Minutos más tarde, María José publicó un video donde escribió: “Unos se mueren por mí, yo me muero por otro, el otro se muere por otra y, si nos organizamos, nos morimos todos. Así está la cosa”.

Finalmente, un internauta le escribió: “Olvida a Álvaro” y ella contestó: “No”, acompañado de emojis de risa.

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