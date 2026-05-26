“Todavía usa su argolla de matrimonio”: Expareja de Álvaro Ballero arremetió contra el chico reality tras recibir críticas
“No me presté para ningún tongo tampoco. Lo de nosotros fue real y muy lindo”, aseguró Reyes.
Este martes, María José Reyes alzó la voz y se refirió a los cuestionamientos que recibió por haber comprado anillos a juego junto a Álvaro Ballero.
Aunque la deportista aclaró hace semanas que se trataba de anillos de plástico y que solo fue para publicar la fotografía, existirían personas que aún creerían que era un gesto real.
¿Qué dijo María José Reyes?
Al respecto, María José lanzó los dardos a través de su cuenta de Instagram y señaló: “Ya basta. Esos anillos nos los pusimos cuando estábamos juntos”.
En esa misma línea, arremetió: “¿Cómo piensan que yo voy a andar con alguien que todavía usa su argolla de matrimonio?”.
Finalmente, Reyes concluyó: “Y no me presté para ningún tongo tampoco. Lo de nosotros fue real y muy lindo. Fin”.