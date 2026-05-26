“Espero que algún día me perdone”: Fran Maira rompe el silencio y se sincera tras accidente de tránsito

“Lo siento mucho, nunca fue mi intención hacerle daño”, aseguró la cantante.

Este martes, Fran Maira rompió el silencio y se sinceró tras el accidente de tránsito en el que se vio involucrada en febrero de este año en Lo Barnechea.

En ese entonces, la cantante chocó contra un motociclista que quedó en riesgo vital, pero que se ha ido recuperando con el pasar de los meses.





“Espero que algún día me perdone, lo siento mucho”

En conversación con LUN, Maira explicó que el choque ocurrió en la esquina de su casa y que “cada vez que estoy allí se me aprieta la guata”.

La cantante confesó que “fue la peor noche de mi vida (…) Me hizo cae en un hoyo, en el peor momento de mi vida”.

Durante todos estos meses, Fran se aisló del mundo e intentó enfocarse en Mayerson, la víctima del accidente y su salud mental.

“Comencé una terapia con psicólogo, psiquiatra y medicamentos porque pasé un proceso traumático. Estaba entre quedarme encerrada en cama, rezando todo el día por la salud de Mayerson, o salir adelante”, relató.

Por otra parte, Maira aseguró: “Dejé todo (…) pensé que era mi final como figura pública y que, si mi carrera terminaba, no importaba”.

Al ser consultada sobre si pudo mantener contacto con el motociclista, Maira se sinceró y comentó que “no, aunque tenía muchos deseos de hacerlo, de estar ahí para ayudarlo”.

“Me recomendaron que no lo haga, además que no creo que su familia quiera verme. Por ahora mi papá está en contacto a diario con la familia de él”, expuso.

Respecto de lo que ha aprendido sobre este episodio, Fran Maira respondió: “Me ha cambiado la perspectiva de la vida, mi manera de pensar. La vida te puede cambiar en un minuto porque nadie está libre de un accidente”.

Finalmente, le envió un mensaje a Mayerson: “Espero que algún día me perdone, lo siento mucho, nunca fue mi intención hacerle daño”, concluyó.