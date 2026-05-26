“Hay proyecto. La cosa va en serio”: Cercanos a Kika Silva y Cristian Arriagada revelan nuevos detalles del romance

Además, aseguraron que Kika no entiende la cantidad de críticas y comentarios que le han llegado desde la confirmación del romance.

Este martes, cercanos a Kika Silva y Cristian Arriagada entregaron nuevos detalles respecto del bullado romance entre ambos.

A siete años de la muerte de Javiera Suárez, quien fue esposa del médico cirujano y madre de su hijo, los cercanos a la pareja aseguran que se trata de un romance serio.





“Hay proyecto. La cosa va en serio”

En conversación con LUN, detallaron que Kika “está feliz de verdad. Arriagada la regalonea, la trata como reina y hay proyecto. La cosa va en serio”.

En esa misma línea, aseguraron que Silva nunca esperó la cantidad de críticas que generó la confirmación del romance.

“Ella está feliz, contenta, con alguien que la regalonea y no entiende la mala onda”, expusieron.

Además, José Miguel Viñuela confirmó que sabía de este romance desde antes que saliera a la luz: “Lo que vemos nosotros es que es un papá super presente, muy involucrado en las actividades de su hijo”.

“Me quedo con eso. Habla mucho de él ver un papá presente que se la banca solo”, concluyó al mismo medio, recalcando lo que dijo en días anteriores a la prensa, que la felicidad de Cristian era lo que Javiera quería antes de morir.