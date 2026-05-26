“Fue pésimo incluso en…”: Exponen inéditos detalles sobre los últimos años de Javiera Suárez con Cristian Arriagada

“Él no era muy bueno con ella”, señaló la panelista.

Durante la tarde de este lunes, Camila Campos, también conocida como “Camilísima”, expuso inéditos detalles sobre los últimos años de vida de Javiera Suárez.

La panelista aseguró haber recibido información donde se acusa a Cristian Arriagada de haber tenido malos tratos hacia la fallecida periodista.





“Fue pésimo incluso en sus últimos días”

En Zona de Estrellas, la panelista expuso que estos hechos habrían ocurrido mientras Javiera visitaba la Iglesia de la Virgen de la Medalla Milagrosa.

“Me cuentan que las veces en que vieron a Javiera con Cristian Arriagada, él no era muy bueno con ella y siempre la estaba apurando para que se fueran pronto del lugar”, comentó Camilísima.

En esa misma línea, agregó: “Y me cuentan a mí también que él con Javiera, me lo dicen así textual, yo lo voy a citar: ‘Fue pésimo, incluso en sus últimos días'”.

Javiera Suárez visitaba recurrentemente esa iglesia en sus últimos años de vida, dado que la vida espiritual fue una parte clave en su proceso contra el cáncer.