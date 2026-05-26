“Estoy bien contento”: Mauricio Jürgensen rompió el silencio por romance con conocida actriz

La relación salió a luz luego de que fueran vistos paseando en actitud cariñosa en la calle, sumado a intercambio de mensajes en redes sociales.

Luego de que saliera a la luz el romance entre Mauricio Jürgensen y Luciana Echeverría, el periodista rompió el silencio y habló de su nueva relación.

El también escritor abordó su cercanía con la actriz y transparentó que durante el último tiempo ha estado conociendo gente y formado nuevos vínculos.

“He estado en la lógica de conocer gente y, como sabemos, Instagram es un buen lugar para de repente conectar”, expuso en La Metro FM.

“Yo creo que los vínculos más reales son los que logras tener cara a cara; sin duda, es mi situación actual de haber conocido a alguien“, agregó.

Sobre su relación con Luciana Echeverría despejó las dudas y agregó que “no te estás imaginando que hay una conexión o algo especial, que es lo que estoy viviendo ahora. Para despejar la duda… estoy bien contento“.

El romance de Mauricio Jürgensen y Luciana Echeverría

El periodista Pablo Candia dio a conocer el romance tras compartir una foto de Mauricio Jürgensen y Luciana Echeverría caminado, abrazados de forma cariñosa.

“Me lo habían dicho algunas personas. Yo había visto algunos comentarios bien coquetos, bien amorosos, de pareja o de estar conociéndose, hasta que me los topé”, expuso.

Desde entonces los dos han estado intercambiando coquetos mensajes en sus redes sociales y han compartido imágenes en los mismos lugares en sus perfiles de Instagram.