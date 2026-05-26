Con representación de Helhue Sukni: Pamela Díaz se querella contra Junior Playboy tras fuertes dichos

Todo ocurrió luego de que José Luis Concha participara del espacio web “Cuéntamelo todo y exagera”, donde afirmó que Díaz ingresa sustancias ilícitas a los reality shows.

Pamela Díaz quedó muy molesta tras las polémicas declaraciones de Junior Playboy sobre el actuar de La Fiera en los reality shows y se conoció que la conductora de TV interpuso una demanda.

The Clinic indicó que Díaz se querelló en el 4º Juzgado de Garantía de Santiago contra el chico reality por “injurias y calumnias por medios de comunicación”.

Además, se conoció que la abogada Helhue Sukni es la representante de Díaz en la demanda.





¿Qué dijo Junior Playboy sobre Pamela Díaz?

Todo ocurrió luego de que José Luis Concha, nombre real de Junior, participara del espacio web “Cuéntamelo todo y exagera”, donde afirmó que Díaz ingresa sustancias ilícitas a estos programas.

“Metió de todo, todos los vicios, por eso andaban todos con gafas”, pero Junior no se quedó ahí y agregó: “Lamentablemente, hay muchas cosas que en el contrato dice que no se permiten, pero Pamela Díaz, que es la matona de los realities, mete todas esas cosas: copete, droga y marihuana”.