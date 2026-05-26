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Madre no pudo sacar a su bebé del auto: Así se logró recuperar el vehículo con lactante de 4 meses en su interior

Todo se dio cuando al menos cuatro antisociales intimidaron violentamente a la madre en la comuna de Puente Alto, donde incluso se escuchan disparos.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Un dramático hecho ocurrió en la comuna de Puente Alto, donde un grupo de delincuentes realizó una encerrona y se robaron un vehículo con una guagua de cuatro meses en su interior.

Todo se dio cuando al menos cuatro antisociales intimidaron violentamente a la madre, donde incluso se escuchan disparos.

Carabineros informó que los sujetos lograron avanzar solo unos 500 metros, ya que el vehículo contaba con corta corriente y detuvo su marcha. Ahí los ladrones abandonaron el auto con la menor en su interior, quien minutos después se pudo reencontrar con su madre.

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