Madre no pudo sacar a su bebé del auto: Así se logró recuperar el vehículo con lactante de 4 meses en su interior

Todo se dio cuando al menos cuatro antisociales intimidaron violentamente a la madre en la comuna de Puente Alto, donde incluso se escuchan disparos.

Un dramático hecho ocurrió en la comuna de Puente Alto, donde un grupo de delincuentes realizó una encerrona y se robaron un vehículo con una guagua de cuatro meses en su interior.

Todo se dio cuando al menos cuatro antisociales intimidaron violentamente a la madre, donde incluso se escuchan disparos.





Carabineros informó que los sujetos lograron avanzar solo unos 500 metros, ya que el vehículo contaba con corta corriente y detuvo su marcha. Ahí los ladrones abandonaron el auto con la menor en su interior, quien minutos después se pudo reencontrar con su madre.