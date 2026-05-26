Madre no pudo sacar a su bebé del auto: Así se logró recuperar el vehículo con lactante de 4 meses en su interior
Todo se dio cuando al menos cuatro antisociales intimidaron violentamente a la madre en la comuna de Puente Alto, donde incluso se escuchan disparos.
Un dramático hecho ocurrió en la comuna de Puente Alto, donde un grupo de delincuentes realizó una encerrona y se robaron un vehículo con una guagua de cuatro meses en su interior.
Todo se dio cuando al menos cuatro antisociales intimidaron violentamente a la madre, donde incluso se escuchan disparos.
Carabineros informó que los sujetos lograron avanzar solo unos 500 metros, ya que el vehículo contaba con corta corriente y detuvo su marcha. Ahí los ladrones abandonaron el auto con la menor en su interior, quien minutos después se pudo reencontrar con su madre.