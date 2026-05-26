Se acerca el Cyber Day: Nuevo mecanismo de búsqueda con IA debuta en esta edición del evento

Más de 572 marcas participarán de manera oficial y algunas de ellas prometen ofrecer descuentos de hasta 60% en sus productos.

Un nuevo Cyber Day se realizará entre el lunes 1 y el miércoles 3 de junio, con la participación de 572 marcas de manera oficial, que ofrecerán sus mejores ofertas a los clientes.

El promedio de descuento será de un 22% , aunque habrán empresas que incluso prometen llegar al 60% de rebajas en sus precios.

Esta será una instancia clave para el comercio, pues se estima que se generará aproximadamente un 5% de las ventas totales del año, es decir, cerca de 540 millones de dólares.





En 2025, el Cyber Day fue la segunda fecha más importante en el comercio chileno. En esta oportunidad, el evento contará con una gran novedad: un buscador con inteligencia artificial.

De esta manera, las personas podrán consultar a través de un chat toda la información del producto que están buscando.

Según la Cámara de Comercio de Santiago, lo anterior “permitirá a los consumidores a tener búsquedas y conversaciones más certeras sobre lo que estén interesados en comprar”.