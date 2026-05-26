Subsidio Eléctrico: Todo lo que debes saber del descuento de hasta $31 mil en cuenta de la luz

Hay menos de dos semanas de plazo para postular al beneficio estatal. Revisa acá los requisitos, el valor de la rebaja y un tutorial para postular.

Ya inició la quinta convocatoria de postulación al Subsidio Eléctrico, un beneficio al que puedes postular hasta el próximo viernes 5 de junio.

Este apoyo estatal otorga un descuento de hasta 31 mil pesos en las cuentas de la luz de los hogares más vulnerables del país.

Para asegurarte de recibirlo, conoce acá toda la información necesaria para solicitarlo.

Requisitos para ser beneficiario del Subsidio Eléctrico

Para realizar el trámite del Subsidio Eléctrico es necesario que la persona:

Sea mayor de 18 años

Sea arrendatario o propietario del hogar

del hogar Esté al día en el pago de las cuentas de la luz al 22 de diciembre de 2025.

Además, los beneficiarios deben cumplir al menos uno de los siguientes requisitos:

Pertenecer al 40% más vulnerable en el Registro Social de Hogares (RSH), vigente a la segunda quincena de mayo de 2026 .

en el Registro Social de Hogares (RSH), vigente a la . Pertenecer a un hogar con al menos una persona electrodependiente según el Registro de Personas Electrodependientes, vigente a marzo de 2026. Además, contar con RSH, independiente de su tramo.





¿Cuál es el descuento que otorga el Subsidio Eléctrico?

El valor del descuento dependerá de la cantidad de integrantes por hogar.

Un integrante: Recibe $17.346 .

. Dos a tres integrantes: Reciben $22.548.

Cuatro o más integrantes: Reciben $31.224.

Fecha en la que se aplicará el descuento en la cuenta de la luz

El Subsidio Eléctrico se entregará en 6 cuotas a partir de septiembre , mes en el que se aplicará el primer descuento en la boleta, según los tiempos de facturación de cada empresa.

Así puedes postular al Subsidio Eléctrico en su quinta convocatoria

Si deseas postular al beneficio tienes tres opciones:

Canales presenciales y telefónicos de ChileAtiende.

Sitio web de la Ventanilla Única Social.

Sitio web del Ministerio de Energía.

En caso de solicitarlo a través de la página del Subsidio Eléctrico en el sitio del ministerio, ingresa con tu ClaveÚnica y entrega estos datos: