Diplomáticos critican elección de nuevos embajadores realizada por pdte. Kast: Chahuán y Coloma entre ellos

La Asociación de Diplomáticas y Diplomáticos de Carrera de Chile manifestó su preocupación tras el anuncio de Cancillería este martes.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó este martes que el presidente José Antonio Kast designó nuevos embajadores de Chile.

Las elección de los representantes del país en el extranjero fue duramente criticada por la Asociación de Diplomáticas y Diplomáticos de Carrera de Chile (ADICA).

Cancillería confirmó que los nuevos embajadores son:

Alfonso Silva en China

Francisco Chahuán en México

Juan Antonio Coloma en España

Rodrigo Olsen en Suecia

Jorge Tarud en Bélgica

Además, Roberto Ruiz es el nuevo cónsul general de Chile en La Paz.





Diplomáticos critican elección de Kast de nuevos embajadores

Mediante un comunicado, la ADICA manifestó su preocupación por la reciente elección de embajadores realizada por el presidente Kast.

Si bien aclararon que “reconocemos y respetamos la atribución constitucional para designar a las máximas autoridades diplomáticas del país”, criticaron su “carácter político”.

“Estimamos pertinente reiterar la importancia de continuar fortaleciendo una política exterior sustentada en la profesionalización, la experiencia y el mérito “, agregaron.

De este modo recordaron que “Chile dispone de diplomáticas y diplomáticos de carrera altamente calificados, con una sólida formación y una amplia trayectoria profesional”.

Además, apuntaron contra la falta de mujeres en la elección del presidente Kast de los nuevos embajadores: “Consideramos importante seguir promoviendo una mayor participación femenina en los espacios de liderazgo y representación internacional”.