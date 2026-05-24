Critera: Cae desaprobación de pdte. Kast y 72% estuvo de acuerdo con el cambio de gabinete

La medición también arrojó que disminuyó la proporción de personas que considera incorrecto el rumbo del Gobierno respecto al manejo de la situación de emergencia.

La última edición de la encuesta Criteria, publicada este domingo, arrojó que la aprobación del presidente José Antonio Kast bajó un punto, quedando en 37%.

En paralelo, la desaprobación del mandatario también registró una baja, pasando de 53% a 49%, su cifra más baja en las últimas cuatro semanas.

Uno de los aspectos que consideró la medición fue el cambio de gabinete: un 84% de las personas consultadas aseguró haber visto, leído o escuchado información sobre el ajuste ministerial.

En esa línea, un 72% manifestó estar de acuerdo con la decisión que implicó la salida de Trinidad Steinert de Seguridad y de Mara Sedini desde la vocería de Gobierno.





Rumbo del Gobierno y Ley de “Reconstrucción Nacional”

En paralelo, disminuyó la proporción de personas que considera incorrecto el rumbo del Gobierno respecto al manejo de la situación de emergencia. Este indicador disminuyó 5 puntos, llegando a un 41%.

Por su parte, un 35% (-1 punto) considera que el manejo ha sido el correcto, cifra que se mantiene a la baja por tercera semana consecutiva.

En tanto, la incertidumbre aumentó 5 puntos: un 24% declara no tener claridad respecto de si el manejo de la emergencia por parte del Gobierno ha sido correcto o incorrecto.

Respecto al apoyo a la Ley de “Reconstrucción Nacional”, este se mantiene estable en 36%, mientras que el rechazo es de 31% (−1 pto.). El 45% cree que la ley favorecería principalmente a grandes empresas y personas de mayores ingresos.