En pleno temporal: Video viral muestra a hombre entrenando boxeo solo en las dunas de Concón
El registro desató una serie de comentarios en TikTok, donde los usuarios aplaudieron la escena y otros bromearon comparándolo con personajes animados o dioses.
En pleno sistema frontal que afecta a la zona centro-norte y sur del país, un registro captado en las dunas de Concón sorprendió a miles de usuarios en redes sociales.
El video muestra a un hombre realizando una intensa rutina de shadowboxing en medio del temporal y las ráfagas de viento que afectan al borde costero de la Región de Valparaíso.
La escena fue grabada desde un edificio cercano y compartida en TikTok por una usuaria, quien describió: “En pleno temporal estaba grabando desde la seguridad de mi ventana cuando vi a este crack haciendo shadowboxing en las dunas de Concón”.
Luego de que se viralizara, más de 80 usuarios reaccionaron al entrenamiento con comentarios como: “Farmenado aura“, “la media vida” y “está peleando con el viento“, entre otros.
¿Qué es el shadowboxing?
El shadowboxing, o “boxeo con la sombra“, es un método de entrenamiento utilizado por boxeadores y practicantes de deportes de combate.
Consiste en ejecutar golpes, desplazamientos y movimientos técnicos sin enfrentar a un rival ni utilizar un saco de boxeo. Su objetivo es mejorar la coordinación, la velocidad, la técnica y el juego de pies.
Mira el video a continuación.
@celestineirl En pleno temporal estaba grabando desde la seguridad de mi ventana cuando vi a este crack haciendo shadowboxing en las Dunas de Concón. 🥊🌪️ Para los que preguntaban, el shadowboxing es un entrenamiento de boxeo donde se practican golpes, desplazamientos y técnica sin un oponente ni un saco. En otras palabras, es “boxear con la sombra”. Y sí… este video terminó saliendo en Mucho Gusto de Mega. 📺😄 La vecina que grabó el video era yo. 😂 ¿Ustedes habrían salido a entrenar con ese viento? #Concón #Temporal #Shadowboxing #MuchoGusto #Chile @Mucho Gusto 📺 ♬ Gonna Fly Now – Rocky Orchestra