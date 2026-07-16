En pleno temporal: Video viral muestra a hombre entrenando boxeo solo en las dunas de Concón

El registro desató una serie de comentarios en TikTok, donde los usuarios aplaudieron la escena y otros bromearon comparándolo con personajes animados o dioses.

En pleno sistema frontal que afecta a la zona centro-norte y sur del país, un registro captado en las dunas de Concón sorprendió a miles de usuarios en redes sociales.

El video muestra a un hombre realizando una intensa rutina de shadowboxing en medio del temporal y las ráfagas de viento que afectan al borde costero de la Región de Valparaíso.

La escena fue grabada desde un edificio cercano y compartida en TikTok por una usuaria, quien describió: “En pleno temporal estaba grabando desde la seguridad de mi ventana cuando vi a este crack haciendo shadowboxing en las dunas de Concón”.

Luego de que se viralizara, más de 80 usuarios reaccionaron al entrenamiento con comentarios como: “Farmenado aura“, “la media vida” y “está peleando con el viento“, entre otros.





¿Qué es el shadowboxing?

El shadowboxing, o “boxeo con la sombra“, es un método de entrenamiento utilizado por boxeadores y practicantes de deportes de combate.

Consiste en ejecutar golpes, desplazamientos y movimientos técnicos sin enfrentar a un rival ni utilizar un saco de boxeo. Su objetivo es mejorar la coordinación, la velocidad, la técnica y el juego de pies.

Mira el video a continuación.