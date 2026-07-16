Por sistema frontal: Municipalidades habilitan albergues temporales para animales en situación de calle

Funcionarios brindan protección, alimento, abrigo y, en muchos casos, atención veterinaria. Revisa los lugares disponibles acá.

Debido al sistema frontal que mantiene en alerta a gran parte del país, distintas municipalidades habilitaron albergues para los animales afectados por las lluvias.

De este modo, se les brinda protección, alimento, abrigo y, en muchos casos, atención veterinaria a los perros y gatos que se encuentran en situación de calle.





Revisa los albergues municipales disponibles para proteger animales de las lluvias

Estas son algunas de las comunas con recintos donde puedes trasladar animales en condiciones vulnerables por el sistema frontal.

Municipalidad de Talagante

En Talagante se habilitó un refugio temporal en el Gimnasio Municipal Víctor Soto Bastías, disponible hasta el domingo 18 de julio, entre las 09:00 y las 21:00.

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Municipalidad de Estación Central

La Oficina de Tenencia Responsable habilitó un albergue temporal, disponible a partir de este jueves, con atención entre las 10:00 y las 22:00.

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Municipalidad de Peñaflor

Se dispuso un albergue temporal en el Parque El Trapiche donde acogerán animales callejeros. Además, recibirán donaciones de insumos necesarios para su cuidado hasta las 21:00 durante los días del sistema frontal.

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Municipalidad de La Serena

Se habilitó un centro de resguardo en el Parque Coll, donde los perros que frecuentan la Avenida del Mar recibirán alimentación, abrigo y cuidado.

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Municipalidad de Maipú

El alcalde Tomás Vodanovic junto a funcionarios municipales resguardaron perros que frecuentan la Plaza de Maipú.

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Municipalidad de Viña del Mar

El refugio Dhermes resguardó a cerca de 120 perros tras un operativo en conjunto con el equipo veterinario municipal y la alcaldesa Macarena Ripamonti.

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Municipalidad de Independencia

Funcionarios reforzaron con nylon y plástico los refugios de perros existentes en la comuna para protegerlos del frío y agua.

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Si la municipalidad correspondiente a la comuna donde vives no aparece en esta nota, puedes revisar sus redes sociales para conocer si cuentan con albergues temporales para animales durante estos días.