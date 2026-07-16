“Es que todavía no se cae la casa…”: Acusan insólita respuesta ante llamado por emergencia en Quilpué

Un joven de 18 años se encuentra preocupado por la seguridad de su madre y su hermano de dos años ante las fuertes ráfagas de viento.

Un vecino de Quilpué, relató a CHV Noticias la insólita respuesta que recibió del municipio tras advertir sobre el riesgo de derrumbe de una vivienda colindante, cuya estructura podría caer sobre su casa debido al sistema frontal.

Según denunció Esteban, desde el municipio le indicaron que seguridad pública podría ayudarlo, eso sí, solo una vez que la casa en riesgo cayera encima de la suya: “Lo que pasa es que todavía no se cae la casa encima de su casa, en el caso de que se le cayera la casa ahí nos llama y vamos a la ayuda”.

Esta situación ocurre en la población Pompeya Norte, de Quilpué, donde el denunciante vive con su mamá y su hermano de dos años. De acuerdo a su relato, aún no han recibido ayuda ni solución para evitar que basura, piedras y la estructura misma de la otra vivienda caiga sobre ellos debido a las fuertes ráfagas de viento.