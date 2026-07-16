Registran sismo de mediana intensidad en la zona norte del país: Revisa la magnitud y el epicentro

El temblor se registró este jueves pasadas las 14:11 horas en la región de Antofagasta.

Un sismo de mediana intensidad sacudió la tarde de este jueves 16 de julio a la zona norte del país, concretamente a la región de Antofagasta.

Según información del Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 4,3 y ocurrió a las 14:11 horas a 105 kilómetros al Sureste de Ollagüe.

Además, desde sismología agregaron que el temblor tuvo una profundidad fue de 203 kilómetros.