Ráfagas de hasta 90 km/h: Actualizan alerta por viento en siete regiones en medio de sistema frontal

Revisa a continuación el detalle de las ráfagas de viento que están previstas para hoy y mañana viernes 17 de julio.

La Dirección Meteorológica de Chile actualizó este jueves su alerta por “viento moderado a fuerte”, el cual abarca siete regiones del país: Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.

La modificación contempla una actualización en las velocidades previstas para las ráfagas de viento durante las próximas horas.

De acuerdo con la DMC, la condición sinóptica asociada al avance del sistema frontal podría generar ráfagas de hasta 90 km/h desde este jueves en las regiones mencionadas.

Para el viernes 17, en tanto, el aviso se mantendría únicamente para las regiones de Coquimbo y Valparaíso.

Lo sectores afectados por el “viento moderado a fuerte”, son:

Región de Coquimbo : Litoral, Cordillera Costa, Precordillera y valles precordilleranos, Cordillera.

: Litoral, Cordillera Costa, Precordillera y valles precordilleranos, Cordillera. Región de Valparaíso : Litoral, Cordillera Costa, Precordillera y valles precordilleranos, Cordillera.

: Litoral, Cordillera Costa, Precordillera y valles precordilleranos, Cordillera. Región Metropolitana : Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera.

: Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera. Región de O’Higgins : Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera.

: Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera. Región del Maule : Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera.

: Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera. Región del Ñuble : Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera.

: Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera. Región del Biobío: Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera.

Revisa a continuación el detalle de las ráfagas en cada sector: