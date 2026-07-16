Rebaja de impuestos e invariabilidad tributaria por hasta 20 años: Senado despacha megarreforma del Gobierno

El proyecto, que cuenta con discusión inmediata, volverá ahora a la Cámara de Diputadas y Diputados para cumplir su tercer trámite legislativo

Tras una extensa jornada, el Senado despachó durante la madrugada de este jueves la megareforma impulsada por el Gobierno.

La iniciativa fue aprobada con sus principales ejes, entre ellos la rebaja gradual del impuesto a las grandes empresas y un régimen de invariabilidad tributaria por hasta 20 años. La oposición, en tanto, anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional.

El proyecto, que cuenta con discusión inmediata, volverá ahora a la Cámara de Diputadas y Diputados para cumplir su tercer trámite legislativo. Si los cambios introducidos por el Senado son ratificados, la iniciativa quedará lista para su promulgación. De lo contrario, deberá conformarse una Comisión Mixta.

Ejes principales

Uno de los puntos centrales fue la reducción gradual del Impuesto de Primera Categoría para las grandes empresas, desde el 27% hasta el 23% . La norma fue aprobada por 26 votos a favor y 24 en contra, pese a los cuestionamientos de parlamentarios que sostuvieron que la medida no garantiza un aumento de la inversión ni del crecimiento.

Desde la oposición, el senador Vlado Mirosevic advirtió que “esto tendrá una consecuencia directa que nos preocupa sobre manera: recorte obligado a los derechos sociales”, añadió.





La Sala también aprobó, por 26 votos a favor, 23 en contra y una abstención, el régimen de invariabilidad tributaria. El beneficio se extenderá por 10 años para inversiones desde US$50 millones, por 15 años para proyectos de entre US$50 millones y US$350 millones, y por 20 años para montos superiores.

Las empresas que se acojan a este mecanismo deberán pagar una tasa corporativa adicional del 1,5%. El senador Juan Luis Castro y la senadora Claudia Pascual hicieron reserva de constitucionalidad sobre esta disposición.

Además, se aprobaron la reintegración gradual del sistema y la exención del pago de contribuciones para personas mayores de 65 años. La senadora Yasna Provoste presentó una reserva de constitucionalidad respecto de este último punto.

Otro de los artículos aprobados permite restituir gastos a empresas cuyos proyectos hayan sido revocados mediante una Resolución de Calificación Ambiental (RCA). La norma recibió 26 votos a favor y 24 en contra.

Desde la oposición cuestionaron la medida y señalaron que “es única en el mundo, absolutamente irregular y con fallas jurídicas evidentes”. Los senadores Alfonso De Urresti, Claudia Pascual y Diego Ibáñez hicieron reserva de constitucionalidad.

Oficialismo también recurrirá al TC

Durante la discusión también se respaldó una indicación del Frente Amplio que busca terminar con la obligación exclusiva de entregar el derecho a sala cuna para las empresas que cuentan con 20 o más trabajadoras.

Asimismo, se aprobó una norma que prohíbe el cobro de intereses sobre intereses. El ministro Quiroz hizo reserva de constitucionalidad respecto de ambas disposiciones.