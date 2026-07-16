VIDEO | Vuelo a Concepción sufre fuertes turbulencias y avión regresa a Santiago tras dos intentos de aterrizaje

El vuelo de Sky viajaba desde Santiago a Concepción, pero el avión debió regresar a la capital tras dos intentos fallidos de aterrizaje y fuertes turbulencias provocadas por el sistema frontal.

Durante la mañana de este jueves, un vuelo de Sky Airline que viajaba desde Santiago a Concepción no pudo aterrizar en la Región del Biobío debido a las fuertes ráfagas de viento asociadas al sistema frontal presente en la zona.

Tras dos intentos fallidos de aterrizaje, la aeronave debió regresar a Santiago .

En el Biobío se han registrado ráfagas de hasta 107 km/h, mientras el sistema frontal mantiene bajo alerta meteorológica a las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins.

En redes sociales, pasajeros compartieron videos de las turbulencias que se vivieron durante el vuelo.

🔴 AHORA: Fuertes Turbulencias en vuelo SKY rumbo a Concepción, finalmente decidieron retornar a Santiago, ya son 2 los vuelos que no han podido aterrizar en Carriel Sur en medio de las ráfagas de 100 kms/hrs#Viento #Temporal #Lluvia #SistemaFrontal pic.twitter.com/HCOUyzLWxj — El Hilo Chileno (@ElHiloCL) July 16, 2026