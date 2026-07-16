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VIDEO | Vuelo a Concepción sufre fuertes turbulencias y avión regresa a Santiago tras dos intentos de aterrizaje

El vuelo de Sky viajaba desde Santiago a Concepción, pero el avión debió regresar a la capital tras dos intentos fallidos de aterrizaje y fuertes turbulencias provocadas por el sistema frontal.

Valentina González Meneses
Por Valentina González Meneses

Subeditora Digital

Durante la mañana de este jueves, un vuelo de Sky Airline que viajaba desde Santiago a Concepción no pudo aterrizar en la Región del Biobío debido a las fuertes ráfagas de viento asociadas al sistema frontal presente en la zona.

Tras dos intentos fallidos de aterrizaje, la aeronave debió regresar a Santiago.

En el Biobío se han registrado ráfagas de hasta 107 km/h, mientras el sistema frontal mantiene bajo alerta meteorológica a las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins.

En redes sociales, pasajeros compartieron videos de las turbulencias que se vivieron durante el vuelo.

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