VIDEO | Alertan crecida de río Curanilahue: Senapred llamó a evitar acercarse a la ribera

El Senapred activó la mensajería SAE para llamar a evitar la ribera del río.

El sistema frontal mantiene en alerta a vecinos de la comuna de Curanilahue, en la región del Biobío, debido al rápido aumento del caudal del río.

Según se mostró en Contigo en la Mañana, el agua está cada vez más cerca de las viviendas e incluso se pudo registrar cómo el río ya comenzó a arrastrar escombros.

“Nosotros cuando llegamos a este lugar, el río estaba mucho más abajo, el caudal ha subido de una forma brutal“, indicó el periodista, comentando que están llegando vecinos a ver qué medidas tomar debido a la situación.

El Senapred en tanto llamó a evitar la ribera del río en la zona.