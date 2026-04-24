¿Qué es la Escherichia coli? La bacteria que provocó la muerte de un niño de 8 años tras comer hamburguesa en Curanilahue

En las primeras horas, el menor comenzó con vómitos y diarrea. Sin embargo, con el paso de los días, su estado de salud se agravó y estuvo cerca de un mes internado.

Impacto existe en Curanilahue, región del Biobío, por la muerte de Óscar Paine Toloza, niño de 8 años que falleció tras consumir una hamburguesa presuntamente mal cocida.

En las primeras horas, el menor comenzó con vómitos y diarrea. Sin embargo, con el paso de los días, su estado de salud se agravó y fue atendido en dos ocasiones en el hospital de Curanilahue para posteriormente ser trasladado a centros asistenciales en Concepción.

En la capital del Biobío estuvo cerca de un mes internado, donde producto de complicaciones asociadas a la bacteria Escherichia coli terminó perdiendo la vida.





¿Qué es la bacteria Escherichia coli?

La bacteria Escherichia coli vive en los intestinos de las personas y de los animales sanos. La mayoría de sus variedades son inofensivas o causan diarrea breve, indica el medio Mayo Clinic.

Sin embargo, algunas cepas, como la Escherichia coli O157:H7, pueden causar cólicos abdominales intensos, diarrea con sangre y vómitos.

Se agregó que la forma más frecuente de contraer esta infección es por comer alimentos contaminados como carne molida, leche no pasteurizada y algunas verduras, en especial lechuga y espinaca.

La Escherichia coli puede afectar a cualquier persona expuesta a la bacteria. Sin embargo, algunas personas son más propensas que otras a desarrollar problemas. Estos son niños pequeños, adultos mayores y personas que tienen sistemas inmunitarios debilitados.

Con respecto a esto, se indicó que la mayoría de los adultos sanos se recuperan de la enfermedad en aproximadamente una semana. Sin embargo, es posible que algunas personas, en particular los niños pequeños y los adultos mayores, padezcan una forma de insuficiencia renal que puede poner en riesgo la vida, conocida como síndrome urémico hemolítico.