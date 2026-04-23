Conmoción en Curanilahue por muerte de niño de 8 años que comió hamburguesa y contrajo bacteria

El menor consumió el alimento en un local de comida en el centro de la comuna y falleció tras estar más de un mes hospitalizado.

Un trágico hecho ocurrió en Curanilahue, región del Biobío, donde la comunidad se encuentra conmocionada por el fallecimiento de un niño de 8 años.

El menor fue identificado como Óscar Paine Toloza, quien murió tras contraer una peligrosa bacteria luego de consumir una hamburguesa presuntamente mal cocida.

El medio Curanilahue Televisión indicó que de acuerdo con antecedentes entregados por su familia, el menor comenzó con vómitos y diarrea poco después de ingerir el alimento en un local del centro de la comuna.

Con el paso de los días, su estado de salud se agravó y fue atendido en dos ocasiones en el hospital local para posteriormente ser trasladado a centros asistenciales en Concepción.

El menor estuvo cerca de un mes internado, donde producto de complicaciones asociadas a la bacteria Escherichia coli, la cual puede estar presente en alimentos contaminados o mal cocidos, especialmente en carnes.

La familia del menor presentó una denuncia ante la autoridad sanitaria y la Seremi de Salud del Biobío inició una investigación que terminó con la clausura del restaurante involucrado. Luego la prohibición fue levantada parcialmente, manteniéndose restricciones en sectores donde se detectaron deficiencias sanitarias.

Los restos del menor están siendo velados en una iglesia de Curanilahue, y sus funerales se realizarán durante la jornada de este jueves.





¿Qué es la bacteria Escherichia coli?

Por lo general, la bacteria Escherichia coli vive en los intestinos de las personas y de los animales sanos. La mayoría de sus variedades son inofensivas o causan diarrea breve. Sin embargo, algunas cepas, como la Escherichia coli O157:H7, pueden causar cólicos abdominales intensos, diarrea con sangre y vómitos, indica el medio Mayo Clinic.

La forma más frecuente de contraer esta infección por comer alimentos contaminados como carne molida, leche no pasteurizada y algunas verduras como lechuga y espinaca.

La Escherichia coli puede afectar a cualquier persona expuesta a la bacteria. Sin embargo, algunas personas son más propensas que otras a desarrollar problemas.

Los factores de riesgo incluyen a niños pequeños, adultos mayores y personas que tienen sistemas inmunitarios debilitados.