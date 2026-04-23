Jueves de bondad en Doctor Simi: Así funciona la compra gratuita de medicamentos al alzar

La farmacia del reconocido corpóreo extenderá sus generosas acciones en terreno, para ayudar a aún más personas en sus sucursales. Conoce acá cómo podrías ser beneficiado.

La cadena de farmacias Doctor Simi, anunció que desde este jueves en adelante, todas las semanas habrá un día en el que se beneficiará a un cliente a lo largo de todo el país.

Empezó como un reto impulsado por la farmacia y acogido por creadores de contenido que se hicieron parte de una cadena de acciones bondadosas.

Ahora la empresa presentó su nueva iniciativa, “Jueves de Bondad”, a través de un video en redes sociales: “Sabemos que muchas personas no están pasando por su mejor momento“.





¿Cómo van a funcionar los jueves de bondad de Dr. Simi?

Cada jueves, en uno de los locales de Dr. Simi en Chile, una persona será beneficiada de manera aleatoria para pagar solo $10.

Más de 650 personas podrán recibir esta ayuda en su compra, sin importar el monto total.

De este modo, si un jueves asistes a una farmacia podrías sorprenderte en la caja y terminarás ahorrándote pagar el costo normal de tus medicamentos.

En paralelo, los tradicionales Día de Bondad continuarán desarrollándose en terreno, acercando la ayuda a distintas comunidades del país con la visita de Dr. Simi.