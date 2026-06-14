Anuncian cortes de luz en cuatro comunas de la RM para este lunes 15 de junio

La empresa Enel afirmó que las interrupciones son por trabajos programados y se prolongarán por varias horas.

ENEL, la empresa encargada de la distribución del suministro eléctrico en la Región Metropolitana, anunció que siete sectores de Santiago sufrirán corte de luz este lunes 15 de junio.

De acuerdo a lo publicado por el propio organismo, la interrupción del servicio se ocasionará por trabajos programados para mejorar la calidad del suministro en los sectores afectados.

Asimismo, indicaron que las cuatro comunas que sufrirán cortes de luz son: Lo Barnechea, Las Condes, Santiago y Lo Prado.





Anuncia corte de luz 4 para comunas de la Región Metropolitana

Lo Barnechea: desde las 10:00 hasta las 12:30 horas.

Las Condes: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Las Condes: desde las 10:00 hasta las 12:30 horas.

Santiago: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Santiago: desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.

Lo Prado: desde las 9:30 hasta las 15:30 horas.

Lo Prado: desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.