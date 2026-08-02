02/ 08/ 2026 23:13

Salían de fiesta y despertaban sin dinero: Así operó un taxista serial durante años en Barrio Italia

Durante años, cientos de personas denunciaron una situación que parecía repetirse: el robo de dinero desde sus cuentas bancarias tras salir de noche en el Barrio Italia. Finalmente, las cámaras de seguridad fueron clave para reconstruir estas historias y revelar un patrón común que se remontaba, al menos, a 2018. Todas las víctimas habían tomado el mismo taxi, conducido por un hombre que se aprovechaba de sus pasajeros para robarles. El reportaje es de Raúl Poblete y Guillermo Toro.