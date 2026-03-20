Anuncian cortes de luz para sábado y domingo en Santiago: Revisa las 7 comunas afectadas
La empresa Enel afirmó que las interrupciones son por trabajos programados y se prolongarán por varias horas.
Enel informó que siete comunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de luz durante este fin de semana (sábado 21 y domingo 22 de marzo).
Como ocurre periódicamente, las interrupciones fueron programadas por la empresa y se prolongarán por varias horas.
En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: Estación Central, Macul, San Ramón, Maipú, San Ramón, Ñuñoa y Santiago.
Las 7 comunas de Santiago que sufrirán corte de luz este fin de semana
- Estación Central: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas del sábado 21 de marzo.
- Macul: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas del sábado 21 de marzo.
- San Ramón: Desde las 13:00 a 17:30 horas del sábado 21 de marzo.
- Maipú: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas del domingo 22 de marzo.
- Maipú: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas del domingo 22 de marzo.
- San Ramón: Desde las 11:30 hasta las 17.30 horas del domingo 22 de marzo.
- Ñuñoa: Desde las 10:30 hasta las 16.30 horas del domingo 22 de marzo.
- Santiago: Desde las 10:30 hasta las 16:30 del domingo 22 de marzo.