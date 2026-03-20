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Anuncian cortes de luz para sábado y domingo en Santiago: Revisa las 7 comunas afectadas

La empresa Enel afirmó que las interrupciones son por trabajos programados y se prolongarán por varias horas.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Enel informó que siete comunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de luz durante este fin de semana (sábado 21 y domingo 22 de marzo).  

Como ocurre periódicamente, las interrupciones fueron programadas por la empresa y se prolongarán por varias horas.

En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: Estación Central, Macul, San Ramón, Maipú, San Ramón, Ñuñoa y Santiago. 

Las 7 comunas de Santiago que sufrirán corte de luz este fin de semana

  • Estación Central: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas del sábado 21 de marzo.
  • Macul: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas del sábado 21 de marzo.
  • San Ramón: Desde las 13:00 a 17:30 horas del sábado 21 de marzo.
  • Maipú: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas del domingo 22 de marzo.
  • Maipú: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas del domingo 22 de marzo.
  • San Ramón: Desde las 11:30 hasta las 17.30 horas del domingo 22 de marzo.
  • Ñuñoa: Desde las 10:30 hasta las 16.30 horas del domingo 22 de marzo.
  • Santiago: Desde las 10:30 hasta las 16:30 del domingo 22 de marzo.
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