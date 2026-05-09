Alex Anwandter opina sobre el actual Gobierno: “Tenemos un presidente que es hijo de un nazi”

El músico chileno se prepara para celebrar 20 años de carrera en lo que será su primer Movistar Arena en solitario.

El músico chileno Alex Anwandter realizó un crudo análisis sobre la actualidad social del país. Fiel a su estilo, el exlíder de Teleradio Donoso afirmó que las motivaciones detrás de sus canciones de protesta siguen vigentes.

Una reflexión que coincide con un nuevo hito en su trayectoria: Su primer concierto en solitario en el Movistar Arena el próximo 29 de agosto.

Una instancia en la que el artista nacional busca celebrar sus 20 años de carrera en un contexto social que calificó de “bastante extremo“.

“El péndulo llegó hasta la otra punta. Ahora tenemos un presidente que es hijo de un nazi“, afirmó el autor de “Siempre es viernes en mi corazón” en una entrevista con Cooperativa.





“Es importante tener un esfuerzo del Estado promoviendo el arte”

Durante la conversación, Anwandter también abordó el presente del arte y los diversos recortes anunciados por el Ministerio de Hacienda en el Ministerio de Cultura.

“Es importante tener un esfuerzo del Estado promoviéndolo, porque es una cosa muy macro, a largo plazo, que se relaciona con la identidad del país y que enriquece a la gente”, afirmó.