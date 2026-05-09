En Capitán Yáber: Joaquín Lavín León pasó su primera noche en prisión preventiva

El exdiputado deberá cumplir la medida cautelar decretada por el 7º Juzgado de Garantía de Santiago durante los 90 días fijados para la investigación.

El exdiputado Joaquín Lavín León pasó su primera noche en el penal Capitán Yáber, luego de que el 7.º Juzgado de Garantía de Santiago decretara su prisión preventiva por fraude al fisco y tráfico de influencias.

Una decisión adoptada por el juez Daniel Urrutia tras cinco días de formalización en las que se acreditaron los delitos imputados tanto al exparlamentario como a su exasesor, Arnaldo Domínguez.

A 24 horas de que se dictara dicha medida cautelar, el abogado defensor de Lavín León, Cristóbal Bonacic, llegó hasta el recinto penitenciario y actualizó el estado de su representado.

“Él está tranquilo, tenemos la firme convicción de que no se ha cometido delito alguno”, afirmó el jurista.





Joaquín Lavín León pasó la primera noche en prisión preventiva

En la misma línea, la defensa aseguró que “la medida cautelar es absolutamente desproporcionada y no se ajusta a los antecedentes del caso (…) no hay que perder perspectiva que esto está recién empezando”.

“Cuando las pruebas son apreciadas en forma objetiva y en su totalidad, obviamente, la conclusión va a ser distinta“, agregó tras acusar una posible falta de imparcialidad en el juicio.

Finalmente, respecto a la prisión preventiva, el abogado señaló que “esperemos que sea lo más corto posible porque, insisto, tenemos la convicción de que aquí no hay delito”.