Detienen a hombre armado afuera de instituto en Maipú: Habría estado vendiendo droga

El procedimiento se llevó a cabo gracias a la denuncia de los propios funcionarios del recinto educacional por un sujeto que, aparentemente, vendía droga en el exterior.

Un hombre de 18 años fue detenido fue detenido por Carabineros portando un arma de fuego afuera de un instituto de educación superior en la comuna de Maipú.

Imágenes de cámaras de seguridad mostraron al detenido junto a otras dos personas en un vehículo de color blanco fuera del DUOC ubicado en 5 de abril.

Al momento de la detención el sujeto estaba portando un arma de fuego tipo fogueo, adaptada para disparar y munición calibre 12 milímetros.

Denuncia de funcionarios alertó a Carabineros

Los propios funcionarios del recinto de educacional presentaron una denuncia ante Carabineros por la presencia reiterada de este sujeto, quien presumiblemente habría estado vendiendo drogas en el exterior.

Fue gracias a eso que funcionarios de la SIP de Carabineros acudieron al lugar y efectuaron la detención.

Los otros dos involucrados que estaban en el auto huyeron en dirección desconocida.