07/ 05/ 2026 15:14

Muerto en balacera de Maipú es identificado como autor intelectual de asesinato a niña de 10 años en el 2024

Una balacera entre bandas rivales dejó un fallecido y tres heridos en Maipú. El hecho se dio a conocer luego de que los lesionados llegaran individualmente hasta el Hospital del Carmen, sin embargo, al conocerse la noticia, se identificó al fallecido como el presunto autor intelectual de Agustina Chacón, menor de 10 años que falleció en el 2024 luego de que balearan por error el vehículo en el que viajaba con su padre.