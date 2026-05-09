“No te da ni vergüenza”: Acusan a Iván Martínez de “papito corazón” y revelan duro intercambio de mensajes

Un concurso de Martínez para regalar un millón por el día de la madre terminó en una serie de revelaciones en redes sociales, donde usuarios le han señalado que le entregue ese dinero a su hija.

El empresario funerario, Iván Martínez, se mantiene bajo el ojo crítico de internet luego de que se le acusara de “papito corazón” en redes sociales.

Fue una mujer de nombre Paula quien compartió unos pantallazos de las duras conversaciones que han tenido en los últimos meses.

El exsocio de Francisco Kaminski incluso la habría insultado a través de chats donde la llamó “mantenida”.

Detalles de la acusación contra Iván Martínez

A través de redes sociales, el empresario vinculado a la investigación del Rey David lanzó un concurso para una “super mamá”, la cual se ganará $1 millón, sin embargo, este medio fue usado por Paula para alzar la voz sobre su rol como padre.

“Borraron mi comentario, gente. Perdí el concurso de la ‘super mamá’, pero como dije ‘yo ya gané con mi hijo’, lo agradezco y todo, pero es super frustrante para mí caer en el juego de aprobación de ‘mi sangre jajaj’ porque finalmente, si no le nace siendo mi papá, ahora que soy adulta lo entiendo (sic)”, partió diciendo la joven.





Sin embargo, confesó que “mi niña interior lo necesitó mucho, al menos con esto aprendí que si la paternidad o maternidad no se ejecutan con amor, y lo hacen desde el abandono, nacen adultos con carencias y sanar es super tedioso . Gracias por lo que sí y por lo que no. Yo puedo“.

Tras este mensaje, numerosos usuarios empezaron a dejarle recetas o el nombre de Paula en los comentarios de sus publicaciones, de los cuales algunos han sido eliminados, según los mismos usuarios.

La joven además publicó una conversación entre ambos, donde ella le pedía ayuda con un auto mientras solucionaba un problema mecánico con el suyo, en el que no se ve respuesta.

En otro mensaje, se ve cómo Martínez le diría: “Trabaja floja… ya tení 27 años. Y si ostento algo es porque me lo he ganado. Mantenidas. No te da ni vergüenza escribir este mensaje (sic)”.