Carabineros decomisó casi una tonelada de marihuana en la región de Coquimbo
La carga venía desde Antofagasta y tenía como destino la región Metropolitana. Un desperfecto en el camión que los transportaba alertó a la policía.
Carabineros logró el decomiso de casi una tonelada de marihuana que estaba escondida al interior de un camión estacionado a un costado de la Ruta 5, en la región de Coquimbo.
La droga era proveniente desde Antofagasta y, presumiblemente, iba a ser enviada hasta la región Metropolitana.
En el operativo se logró incautar un poco más de 956 kilos de marihuana prensada, que estaba revuelta con cal.
Personal policial logró la detención de un sujeto chileno de 31 años.
Guardias alertaron a Carabineros
El procedimiento se originó luego de que camión de alto tonelaje presentara un desperfecto, lo que obligó a requerir de una grúa para poder trasladarlo a un estacionamiento privado.
En el lugar, los guardias del recinto dieron cuenta de situaciones sospechosas como constantes visitas para revisar la carga del camión, por lo que dieron aviso a Carabineros, quienes tras la orden de Fiscalía, iniciaron un procedimiento liderado por el OS7.