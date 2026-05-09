Carabineros decomisó casi una tonelada de marihuana en la región de Coquimbo

La carga venía desde Antofagasta y tenía como destino la región Metropolitana. Un desperfecto en el camión que los transportaba alertó a la policía.

Carabineros logró el decomiso de casi una tonelada de marihuana que estaba escondida al interior de un camión estacionado a un costado de la Ruta 5, en la región de Coquimbo.

La droga era proveniente desde Antofagasta y, presumiblemente, iba a ser enviada hasta la región Metropolitana.

En el operativo se logró incautar un poco más de 956 kilos de marihuana prensada , que estaba revuelta con cal.





Personal policial logró la detención de un sujeto chileno de 31 años.

Guardias alertaron a Carabineros

El procedimiento se originó luego de que camión de alto tonelaje presentara un desperfecto, lo que obligó a requerir de una grúa para poder trasladarlo a un estacionamiento privado.

En el lugar, los guardias del recinto dieron cuenta de situaciones sospechosas como constantes visitas para revisar la carga del camión, por lo que dieron aviso a Carabineros, quienes tras la orden de Fiscalía, iniciaron un procedimiento liderado por el OS7.