Kidd Voodoo realizará concierto gratuito HOY en Plaza de Maipú: A qué hora comienza
El artista se presentará en el marco de la promoción de su nuevo álbum. Revisa el horario y cómo llegar al show gratuito.
Kidd Voodoo anunció que ofrecerá un concierto gratuito para sus fanáticos en la Plaza de Maipú.
El show será un adelanto de su próximo álbum, “Euphoria”, que se estrena el próximo jueves 14 de mayo.
Además, el artista lanzará una edición especial de la tarjeta Bip! en colaboración con Metro de Santiago.
¿Cuándo y a qué hora es el concierto gratis de Kidd Voodoo?
El concierto gratis de Kidd Voodoo será HOY sábado 9 de mayo en la Plaza de Maipú.
El show del intérprete de “Recuérdame” será a partir de las 17:00 horas.
¿Cómo llegar al concierto gratis de Kidd Voodoo?
Para llegar al concierto gratis de Kidd Voodoo existen diferentes opciones:
- En Metro hay que llegar hasta la estación Plaza de Maipú de la Línea 5.
- En Bus RED hay que tomar los recorrido en dirección a Maipú con rutas de referencia avenida Pajaritos y Plaza de Maipú.